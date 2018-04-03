СМИ: власти Индонезии пригрозили заблокировать Facebook

ТАСС, 3 апреля. Власти Индонезии пригрозили заблокировать в стране социальную сеть Facebook, если в ней будет распространяться фальшивая информация в преддверии всеобщих местных выборов, которые пройдут в июне. Как сообщает во вторник газета The Straits Times, такое заявление сделал министр коммуникаций и информации страны Рудиантара.

"Если придется, то без каких-либо колебаний отдам распоряжение о закрытии платформы", - отметил он. Также он напомнил, что в прошлом году его ведомство приостановило по всей стране деятельность мессенджера Telegram.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что потребовал от представителей Facebook предоставить подробный отчет о возможном сотрудничестве в Индонезии этой социальной сети с британской аналитической компанией Cambridge Analytica. По его словам, пока ответа не поступило. Министр подчеркнул, что, согласно закону о защите персональных данных, представители соцсети, виновные в утечке информации, могут понести серьезное наказание - вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет.

Индонезия, чье население составляет около 260 млн человек, является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день в стране зарегистрированы более 90 млн пользователей Facebook. В июне по всей стране пройдут выборы губернаторов, мэров, а также депутатов местных парламентов. Итоги голосования, как отмечают эксперты, могут существенно повлиять на президентские выборы, которые намечены на будущий год. Нынешний глава государства Джоко Видодо уже объявил о намерении баллотироваться на второй срок.