Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: власти Индонезии пригрозили заблокировать Facebook

Экономика и бизнес
3 апреля, 5:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Кроме того, от соцсети в республике потребовали предоставить отчет о сотрудничестве с британской аналитической компанией Cambridge Analytica

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 3 апреля. Власти Индонезии пригрозили заблокировать в стране социальную сеть Facebook, если в ней будет распространяться фальшивая информация в преддверии всеобщих местных выборов, которые пройдут в июне. Как сообщает во вторник газета The Straits Times, такое заявление сделал министр коммуникаций и информации страны Рудиантара.

Смотрите также
Здание Cambridge Analytica

Как Cambridge Analytica "взламывала выборы" по всему миру

"Если придется, то без каких-либо колебаний отдам распоряжение о закрытии платформы", - отметил он. Также он напомнил, что в прошлом году его ведомство приостановило по всей стране деятельность мессенджера Telegram.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что потребовал от представителей Facebook предоставить подробный отчет о возможном сотрудничестве в Индонезии этой социальной сети с британской аналитической компанией Cambridge Analytica. По его словам, пока ответа не поступило. Министр подчеркнул, что, согласно закону о защите персональных данных, представители соцсети, виновные в утечке информации, могут понести серьезное наказание - вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет.

Индонезия, чье население составляет около 260 млн человек, является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день в стране зарегистрированы более 90 млн пользователей Facebook. В июне по всей стране пройдут выборы губернаторов, мэров, а также депутатов местных парламентов. Итоги голосования, как отмечают эксперты, могут существенно повлиять на президентские выборы, которые намечены на будущий год. Нынешний глава государства Джоко Видодо уже объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индонезия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
Кисляк: встреча Путина и Трампа позитивно сказалась бы на отношениях двух стран
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
5
Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
6
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости