Правительство РФ обязало банки получать кредитный рейтинг по национальной шкале

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает банки иметь кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством, для принятия их гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанным постановлением установлено дополнительное требование - наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что такие рейтинги позволяют оценивать кредитоспособность банков. Принятое решение будет способствовать стабильности рынка банковских гарантий, а также расширению их использования как надежного обеспечительного инструмента.