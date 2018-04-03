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Правительство РФ обязало банки получать кредитный рейтинг по национальной шкале

Экономика и бизнес
3 апреля, 6:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Отмечается, что такое решение призвано способствовать стабильности рынка банковских гарантий

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает банки иметь кредитный рейтинг, присвоенный по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством, для принятия их гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанным постановлением установлено дополнительное требование - наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что такие рейтинги позволяют оценивать кредитоспособность банков. Принятое решение будет способствовать стабильности рынка банковских гарантий, а также расширению их использования как надежного обеспечительного инструмента.

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