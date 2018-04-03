Более 900 млн рублей вложат в развитие электросетей в Хабаровском крае в 2018 году

ХАБАРОВСК. 3 апреля. /ТАСС/. Более 900 млн рублей вложат в 2018 году в развитие электросетей в Хабаровском крае, в приоритете - электрификация площадок территорий опережающего развития и выданных дальневосточных гектаров. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор "Хабаровских электрических сетей" (филиал "ДРСК") Александр Бакай.

"Основная задача инвестиционной программы филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" в 2018 году останется неизменной - создание и дальнейшее развитие эффективной электросетевой инфраструктуры края, где электрификация территорий опережающего развития края и земельных наделов, выделенных в рамках федеральной программы по освоению дальневосточных земель, является приоритетным направлением", - сказал Бакай, уточнив, что общая сумма, предусмотренная инвестпрограммой филиала, превышает 912 млн рублей.

Он также сообщил, что к концу третьего квартала года электрифицируют часть поселка Свечино Хабаровского района, где сконцентрированы более 100 участков, выданных по программе "дальневосточный гектар". Запланировано строительство 2 км воздушной линии 10 кВ и монтаж трансформаторной подстанции.

Бакай отметил, что в 2018 году также продолжат начатую в 2017 году работу по электрификации территорий опережающего развития. Главные объекты - площадка "Холдоми" ТОР "Комсомольск" и площадки ТОР "Николаевск". Договор о строительстве для "Холдоми" двух кабельных линий 6 кВ и монтаже двух трансформаторных подстанций подписали "ДРСК" и Корпорация развития Дальнего Востока в конце 2017 года, подрядчика уже определили, закупают необходимое оборудование. Энергоснабжение площадки по плану должны обеспечить к середине июля 2018 года.

Работу по технологическому присоединению к сетям площадок николаевского ТОР, напомнил Бакай, ведут с конца прошлого года, завершить планируют к концу 2019 года. Построят две новые подстанции - ПС 110/35/6 кВ "Чныррах" и ПС 35/10 кВ "Оремиф" - и две воздушные линии ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ общей протяженностью более 30 км. В ближайшее время определится исполнитель по разработке пакета проектно-сметной документации, уточнил директор.

Он добавил, что в 2018 году филиал вложит около 200 млн рублей в ремонт существующих энергобъектов, а также в расчистку просек в охранных зонах линий электропередачи.