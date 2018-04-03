Никифоров считает, что не стоит политизировать арест совладельца группы "Сумма" Магомедова

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров считает, что не стоит политизировать арест совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, а надо дождаться решения суда. Такое мнение он высказал журналистам.

"Я бы, честно говоря, не политизировал бы это конкретное дело, все-таки надо дождаться завершения следствия, дождаться решения суда, если он будет. Давать оценки как это на кого влияет? Я не заметил, что это как-то на кого-то влияет, ни с точки зрения настроения, ни с точки зрения каких-то решений", - сказал Никифоров, комментируя арест Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе 31 марта арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предположения о связи ареста братьев Магомедовых с политическими процессами, в том числе с формированием нового состава правительства, "политологическими пересудами". При этом само дело он комментировать не стал, поскольку следствие по нему продолжается.

Группа "Сумма" - диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Среди активов группы компания "Национальный телеком". Федеральный оператор связи присутствует в 11 регионах России.