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В приморском НКО предложили пригласить в ДФО индийцев вместо высланных рабочих из КНДР

Экономика и бизнес
3 апреля, 9:53 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 3, апреля. /ТАСС

В организации отметили, что индийские предприятия готовы зайти в строительную сферу региона

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Высланных из России рабочих из КНДР, которые ранее работали преимущественно в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), можно заменить трудовыми ресурсами из Индии. Об этом во вторник сообщил председатель некоммерческой организации (НКО) "Центр содействия иммиграции в Приморский край" Владислав Звычайный, выступая на IV всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" в Южно-Сахалинске.

"В ходе рабочих встреч представителей Центра содействия миграции в Приморском крае с представителями генерального консульства Индии во Владивостоке неоднократно звучали заявления, что специализированные индийские предприятия готовы зайти в строительную сферу Приморья своими трудовыми ресурсами при условии большой потребности в таковых. Для этого у них имеется все необходимое: опыт, технологии и даже практика работы в суровых условиях, в частности, в Якутии", - сказал Звычайный.

Он отметил, что для реализации подобного проекта необходимо на уровне администрации Приморского края рассмотреть все условия двустороннего сотрудничества в этой сфере для того, чтобы исключить какие-либо риски для бизнеса обоих стран.

IV всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит в Южно-Сахалинске 3 и 4 апреля 2018 года. Организаторами конференции выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области.

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