Башкирия получила 16 млрд руб. налога от выплаты АФК "Система" по мировой с "Роснефтью"

УФА, 3 апреля. /ТАСС/. "Башнефть" в марте перечислила Башкирии 16 млрд руб. налога от выплаты АФК "Система" 100 млрд руб. по мировому соглашению с "Роснефтью". Об этом сообщил журналистам глава республики Рустэм Хамитов.

"Система" перечислила эти деньги в марте, после чего владеющая сейчас контролем в "Башнефти" "Роснефть" сняла свои претензии к холдингу.

"Буквально на прошлой неделе "Башнефть" перечислила налог на прибыль в размере 16 млрд руб. Эта прибыль образовалась в результате перечисления компании АФК "Система" в результате судебных решений на счет "Башнефти" 100 млрд руб.

Эти деньги в полном объеме будут направлены на объекты здравоохранения и на объекты образования", - сказал Хамитов.

Этих ресурсов, по его словам, хватит на 2-2,5 года , чтобы "сделать огромный, новый, качественный скачок в системе здравоохранения и образования" региона.

"Хочу сказать спасибо "Башнефти", хочу сказать спасибо президенту РФ, в свое время способствовавшему тому, чтобы 25% акций (плюс одна акция в уставном капитале "Башнефти" - ТАСС) было у республики. Безусловно, еще будут хорошие, я надеюсь, поступление в этой части", - добавил Хамитов.

Мировая

Судебный спор между "Роснефтью" и АФК "Система" начался в мае 2017 года, когда "Роснефть" и "Башнефть" подали иск о взыскании с АФК "Система" 106 млрд руб., позже сумма была увеличена до 170,6 млрд руб. Арбитражный суд Башкирии тогда частично удовлетворил требования, постановив взыскать с корпорации 136,3 млрд руб.

В начале декабря того же года "Роснефть" и "Башнефть" подали второй иск, в котором требовали взыскать с "Системы" 131,6 млрд руб. дивидендов, полученных корпорацией в период владения башкирской компанией. "Система" следом подала иск к нефтяным компаниям на 330,4 млрд руб., отметив, что их действия направлены на разрушение корпоративной стоимости компании и доведение ее до банкротства.

В конце 2017 года Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система" по спору о реорганизации "Башнефти" (57,7% уставного капитала контролирует "Роснефть").

Согласно его условиям, АФК "Система" и "Система-Инвест" обязались возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд руб., средства были выплачены.

Для возмещения убытков корпорация использовала как собственные, так и заемные средства, привлеченные при содействии Сбербанка и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который выступал посредником в переговорах о мировом соглашении.