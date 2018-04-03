Россия начала проработку вопроса ответных пошлин к США

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия начала проработку ответных мер к США в части введения ответных пошлин, сказал ТАСС замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Оцифровать, какие могут быть ответные меры, конечно, такое поручение есть", - сказал Евтухов.

На вопрос о том, какие сроки отведены на выполнение этой работы, он ответил: "Короткие". После этого будет запущен переговорный процесс с США, а затем Россия обратится в суд Всемирной торговой организации. Евтухов заметил, что туда обратится не только Россия, но и другие страны.