ЦБ предложил использовать блокчейн-платформу Финтеха в ЕАЭС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Банк России прорабатывает возможность использования блокчейн-платформы Мастерчейн (разрабатывается Ассоциацией Финтех совместно с ЦБ и российскими банками) для создания единого платежного пространства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на съезде Ассоциации российских банков.

"Мы сейчас обсуждаем возможность создания новых технологий для... передачи сообщений и расчетов на пространстве ЕАЭС как наднациональной инфраструктуры. Это нам дало бы возможность использовать технологии распределенных реестров на уровне ЕАЭС- пространства, проводить расчеты и передавать финансовую информацию, не трогая существующие платежные системы", - сказала она.

"Обсуждение идет в активном русле, мы смотрим несколько качественных технологий, в том числе Мастерчейн. Думаю, в этом году мы уже обсудим варианты решения по этому проекту", - сообщила она.

О создании блокчейн-платформы, которая сможет использоваться в рамках ЕАЭС, говорится в подготовленной ЦБ стратегии развития финтеха в России. Система передачи финансовых сообщений на базе технологии распределенного реестра будет предназначена для передачи финансовых сообщений в формате SWIFT. На первом этапе платформа будет работать внутри России, однако в дальнейшем ЦБ рассчитывает организовать на ее основе межсистемное взаимодействие стран союза.

В середине февраля Скоробогатова заявляла, что российский регулятор намерен сосредоточиться на правовом регулировании использования прорывных технологий и их внедрении в ЕАЭС.