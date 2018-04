Как с выгодой поменять старый iPad на новый

Программу обмена старых гаджетов на новые развивают продавцы и производители различных устройств.

Так, в июле 2017 года компания Apple запустила в России бессрочную программу trade-in на iPhone. Обменять на новые модели с доплатой можно iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE, если они находятся в хорошем состоянии. В программе участвуют магазины re:Store, "М.Видео" и "Связной". Еженедельно они продают около 2 тыс. устройств по программе trade-in.

В марте 2018 года о старте программы trade-in объявила компания Samsung. Воспользовавшись калькулятором, обладатель смартфона может узнать размер скидки, которая будет ему предоставлена при покупке новых моделей. Запуск программы trade-in был приурочен к старту продаж в России новых смартфонов — Galaxy S9 и S9+.

В фирменном магазине Xiaomi "Румиком" также предоставляется скидка при участии в программе trade-in.

Десятки интернет-магазинов, торгующих разными моделями смартфонов, также предлагают услугу trade-in. Как правило, они готовы приобрести бэушные смартфоны возрастом до трех лет в хорошем состоянии.