Как с выгодой поменять старый iPad на новый

Где можно будет обменять старый iPad на новый?

Уже в апреле у владельцев iPad появится возможность сдать старый гаджет в обмен на скидку при покупке нового. Сделать это можно в re:Store, Cstore и "М.Видео". Акция станет бессрочной.

Вместе с запуском программы trade-in ретейлеры начали принимать предзаказы на iPad с 9,7-дюймовым экраном, представленный Apple в конце марта. На полках магазинов он появится также в апреле.

В re:Store по программе trade-in будут принимать модели, начиная с iPad 2 и iPad mini первого поколения.

В Cstore на скидку при покупке нового гаджета смогут претендовать владельцы моделей, начиная с iPad 2 (кроме iPad Pro). Также, сдав старое устройство, можно будет с дисконтом приобрести MacBook, iMac или iPhone.

В "М.Видео" скидка предоставляется при обмене iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2 и iPad mini. Приобрести по сниженной цене можно как планшет, так и смартфон.