Как с выгодой поменять старый iPad на новый

Российские ретейлеры впервые запускают программу trade-in для iPad, сообщил "Коммерсантъ". Эта же компания предоставляет программное обеспечение, которое позволит определить конкретную скидку по trade-in.
Это программа обмена старого гаджета на скидку при приобретении нового.
Процедура проста: человек приносит свое устройство в магазин, специалист проводит диагностику и называет сумму, на которую может быть предоставлена скидка при покупке одной из новинок. Размер скидки зависит от модели, технического состояния и внешнего вида устройства. Покупателю остается лишь доплатить разницу между суммой скидки и ценой желаемой модели.
Уже в апреле у владельцев iPad появится возможность сдать старый гаджет в обмен на скидку при покупке нового. Сделать это можно в re:Store, Cstore и "М.Видео". Акция станет бессрочной.
Вместе с запуском программы trade-in ретейлеры начали принимать предзаказы на iPad с 9,7-дюймовым экраном, представленный Apple в конце марта. На полках магазинов он появится также в апреле.
В re:Store по программе trade-in будут принимать модели, начиная с iPad 2 и iPad mini первого поколения.
В Cstore на скидку при покупке нового гаджета смогут претендовать владельцы моделей, начиная с iPad 2 (кроме iPad Pro). Также, сдав старое устройство, можно будет с дисконтом приобрести MacBook, iMac или iPhone.
В "М.Видео" скидка предоставляется при обмене iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2 и iPad mini. Приобрести по сниженной цене можно как планшет, так и смартфон.
Размер скидки за старый iPad определит специальная программа.
Если сдать iPad Air 2 в магазин re:Store, то сопоставимую модель из новой линейки можно будет купить с дисконтом до 35%. В Cstore можно получить скидку до 40%, а в "М.Видео" дисконт на новое устройство составит от 1,5 тыс. до 9 тыс. рублей.
Программу обмена старых гаджетов на новые развивают продавцы и производители различных устройств.
Так, в июле 2017 года компания Apple запустила в России бессрочную программу trade-in на iPhone. Обменять на новые модели с доплатой можно iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE, если они находятся в хорошем состоянии. В программе участвуют магазины re:Store, "М.Видео" и "Связной". Еженедельно они продают около 2 тыс. устройств по программе trade-in.
В марте 2018 года о старте программы trade-in объявила компания Samsung. Воспользовавшись калькулятором, обладатель смартфона может узнать размер скидки, которая будет ему предоставлена при покупке новых моделей. Запуск программы trade-in был приурочен к старту продаж в России новых смартфонов — Galaxy S9 и S9+.
В фирменном магазине Xiaomi "Румиком" также предоставляется скидка при участии в программе trade-in.
Десятки интернет-магазинов, торгующих разными моделями смартфонов, также предлагают услугу trade-in. Как правило, они готовы приобрести бэушные смартфоны возрастом до трех лет в хорошем состоянии.
Программа trade-in становится все более популярной у продавцов компьютеров, ноутбуков, мониторов, ЖК-телевизоров, принтеров и другой офисной техники. Причем многие магазины взамен на скидку при покупке новинок готовы забрать у человека и неисправную технику, сломанные или некомплектные приборы.
У крупных торговых сетей почти постоянно действуют акции по утилизации старых бытовых приборов — стиральных машин, духовок, пылесосов. Служба доставки готова привезти новый товар, бесплатно вывезти старый и дать при этом скидку примерно в 20% от стоимости новинки.
Отдать старую модель, получив скидку при покупке новой, ретейлеры предлагают не только физлицам, но и компаниям. За счет унификации офисной техники фирмы могут сократить расходы на ее обслуживание.
Программа trade-in пришла в Россию в 2010 году, и первыми товарами, которые россияне приобретали по этой схеме, были как раз автомобили. Тогда владелец подержанной машины мог сдать ее на утилизацию, а взамен получал скидку на покупку нового автомобиля.
Сейчас многие автосалоны покупают подержанные автомобили у граждан по программе trade-in, предоставляя скидку при покупке другой машины. Воспользовавшись их услугами, люди экономят время и нервы, но должны быть готовы продать старую машину примерно на 15% ниже рынка.
Мария Селиванова