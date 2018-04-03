Дума призвала ввести экономические меры против Латвии за запрет обучения на русском языке

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла проект заявления, где призвала российское руководство рассмотреть возможность принятия экономических мер против Латвии за запрет обучения на русском языке.

"Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах", - говорится в документе. Как заявил в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, речь может идти как о персональных санкциях в отношении латвийских политиков, ответственных за введение школьной реформы, так и о введении бойкота в отношении отдельных товаров и запрете транзита российских грузов через порты Латвии. "Мы хотим рекомендовать подобные меры, но решение будет принимать президент РФ", - сказал Калашников.

В заявлении "О недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии" напоминается, что латвийский Сейм принял законы, в соответствии с которыми среднее образование в старших классах полностью, а в средних классах в значительной степени к 2021/22 учебному году будет предоставляться на латышском языке. Депутаты подчеркивают, что тем самым нарушаются провозглашенные в конституции Латвии и подтвержденные ее международными обязательствами права на "сохранение и свободное развитие родных языков национальных меньшинств, жизненно актуальные для трети населения Латвии, прежде всего русского и русскоязычного".

Без полноценного школьного образования на родных языках, уже исключенных в Латвии из официального оборота и подвергающихся притеснению в СМИ, языковая практика национальных меньшинств в этой стране будет сведена исключительно к бытовому общению, считают депутаты. В Госдуме опасаются, что новым поколениям в Латвии, принадлежащим к национальным меньшинствам, "грозят неграмотность и утрата идентичности".

В заявлении особо подчеркивается, что "школьная реформа, проводимая властями Латвии, не соответствует принципам и нормам международного права". "Депутаты Государственной думы ФС РФ считают недопустимым нарушение фундаментального права людей обучаться на родных языках, в том числе на русском, и предлагают объединить усилия парламентов демократических государств для защиты национальных меньшинств Латвии от принудительной ассимиляции", - говорится в документе. Депутаты также выражают солидарность с протестами русскоязычной общественности.