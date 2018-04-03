Госдума приняла закон о частичном исключении НПФ из "антиотмывочного" законодательства

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому действие норм закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" больше не будет распространяться на деятельность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по обязательному пенсионному страхованию. Закон был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В пояснительной записке к документу говорится, что риска легализации преступных доходов путем уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию нет, так как страховые взносы всегда уплачиваются в Пенсионный фонд России. Источники происхождения и поступления средств пенсионных накоплений в НПФ являются легальными, а вероятность получения преступным путем средств, уплаченных в качестве страховых взносов, контролируется другими органами.

В связи с этим закон предусматривает, что действие положений "антиотмывочного" законодательства распространяется на операции НПФ с денежными средствами или иным имуществом только при ведении фондами деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, исключив из сферы применения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операции, осуществляемые НПФ при ведении деятельности по обязательному пенсионному страхованию.

"У нас есть обязательная часть пенсионных средств, которые поступают в НПФ через Пенсионный фонд, - это 6% от пенсионного тарифа, накопительная часть. Эти 6% понятны, легальны, прозрачны, понятно, кто плательщик. Есть добровольная часть, которую люди могут перечислять потенциально в неблаговидных каких-то целях, чтобы что-то отмыть - вот эта добровольная часть должна проверяться по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", - пояснял ранее Аксаков.

Сейчас соблюдение антиотмывочного законодательства обязательно для кредитных организаций, профучастников рынка ценных бумаг, ломбардов, управляющих компаний и других организаций, работающих с денежными средствами.

Принятие закона обеспечит единство правового регулирования деятельности страховщиков по всем видам обязательного государственного социального страхования, отмечается в пояснительной записке.