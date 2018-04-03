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Цена препарата от ВИЧ на аукционе Минздрава упала в три раза после проверки ФАС

Экономика и бизнес
3 апреля, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что в 2017 году торги шли почти без снижения

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Цена препарата от ВИЧ на аукционе Минздрава упала в три раза после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится в сообщении антимонопольного органа.

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"ФАС недавно завершила проверку Минздрава по аукционам на закупку антиретровирусных препаратов (там, где еще признаки сговора с "Р-Фарм" обнаружены), и вот один из итогов: на аукционе по закупке препаратов для лечения ВИЧ цена упала в 3 раза от начальной. В прошлом году торги шли почти без снижения", - отмечают в ФАС.

Ранее ведомство обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства при закупках Минздравом в 2017 году препаратов от ВИЧ - министерство могло создать преимущества для "Р-Фарм". При этом ФАС пока не определилась, будет ли возбуждать дело по подозрению в сговоре Минздрава и фармацевтической компании.

Начальная максимальная цена контрактов на закупку препаратов у "Р-Фарм" с признаками нарушения за 2017 год составила около 1,5 млрд рублей (пять контрактов), рассказал начальник управления. Если будет доказано соглашение, то для хозяйствующих субъектов предусмотрен штраф до 50% от начальной максимальной цены контрактов. Кроме того, должностные лица могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности в зависимости от тяжести последствий сговора. Министерство как орган власти ответственности не понесет.

В свою очередь Минздрав заявил, что все контракты с "Р-Фарм" были произведены по результатам электронных аукционов, а проверка ФАС проходила с нарушениями, о чем Минздрав России уведомил главу ФАС Игоря Артемьева. Кроме того, Минздрав планирует направить жалобу на действия ФАС в Генпрокуратуру.

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