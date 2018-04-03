Новак надеется на принятие ЕС решения по "Северному потоку - 2" в интересах потребителей

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что разрешительные органы стран Евросоюза примут решения по маршруту прокладки газопровода "Северный поток - 2" в интересах европейских потребителей, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы рассчитываем, что (соответствующими разрешительными органами этих стран - прим. ТАСС) будут приняты решения, направленные на удовлетворение интересов европейцев и европейских компаний в поставках газа. Пока этот процесс не закончен, он идет, работа соответствующая идет", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Дании и других стран по маршруту газопровода.

В ноябре 2017 года парламент Дании одобрил законопроект, благодаря которому власти могут запретить строительство "Северного потока - 2" в территориальных водах страны. Между тем, участники проекта заявляли, что у Nord Stream 2 есть альтернативные варианты маршрута.

На прошлой неделе Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. В ведомстве подчеркнули, что в свете положительного решения по строительству "Северного потока - 2", принятого ранее Горным ведомством города Штральзунд, "все разрешения, которые нужно было получить в Германии для реализации проекта, получены".

Ранее Горное ведомство Штральзунда одобрило строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии, а также строительные работы на части континентального шельфа, относящегося к ФРГ. Ведомство отвечает, в том числе за соответствие различных проектов законодательству ФРГ в области геологии и экологии.

В процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий проляжет труба, - России, Финляндии, Швеции и Дании.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.