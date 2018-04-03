РФ и Турция обсуждают протокол по условиям прокладки участка "Турецкого потока" на суше

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия и Турция обсуждают протокол по условиям прокладки сухопутного участка газопровода "Турецкий поток", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"По второй ветке решения все приняты по прокладке морского участка и идет строительство полным ходом. Что касается сухопутного участка, пока по нему идет стадия обсуждения, протокол по условиям прокладки. Этот протокол сейчас обсуждают коммерческие компании между собой, и как вы знаете, реализация этого сухопутного участка будет совместной компанией", - сказал он.

В сентябре прошлого года совет директоров "Газпрома" одобрил создание совместной с турецкой Botas проектной компании для строительства сухопутного участка газопровода "Турецкий поток".

Также совет согласовал приобретение "Газпромом" 50 акций совместной проектной компании TrkAkm Gaz Tama A. номинальной стоимостью 1 тысяча турецких лир каждая общей стоимостью 50 тысяч турецких лир, что составляет 50% уставного капитала совместной компании.

"Газпром" сообщал, что СП создается на паритетной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки "Турецкого потока" в рамках межправительственного соглашения между Россией и Турцией.

Проект ценой €7 млрд

"Газпром" оценивает стоимость строительства газопровода "Турецкий поток" в €7 млрд. Заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что, скорее всего, "Турецкий поток" будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома", а затем будут выпущены проектные облигации.

В январе "Газпром" получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции. Инвестиции "Газпрома" в строительство газопровода "Турецкий поток" на 2018 год запланированы на уровне 182,4 млрд руб. против почти 93 млрд руб. в 2017 году.

В мае 2017 года "Газпром" начал строительство морского участка "Турецкого потока" у российского побережья Черного моря. Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество "Газпрома").