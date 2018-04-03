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ФАС и ЦБ обсуждают возможность запретить упоминание в рекламе данных о госучастии в банках

Экономика и бизнес
3 апреля, 14:22 UTC+3 МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По словам замглавы ФАС, сейчас многие банки таким способом убеждают потенциальных клиентов в собственной надежности

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России обсуждают возможность введения запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о госучастии в капитале банка. Об этом в ходе съезда Ассоциации российских банков заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

"Мы с ЦБ обсуждаем введение запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о наличии госучастия в уставном капитале [банка]", - сказал Кашеваров.

По его словам, ФАС сейчас сталкивается с "массой случаев", когда банки рекламируют финансовые услуги, подчеркивая свою надежность за счет государственного участия в их капитале. Комментируя инициативу, Кашеваров уточнил, что этот запрет может иметь и исключения. В частности, если речь идет о санируемых банках.

Кроме того, ФАС предлагает запретить заключение договоров об оказании финансовых услуг, консультирование и размещение рекламы финуслуг в зданиях госорганов.

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