СМИ: Эр-Рияд и Багдад открыли первую за почти 30 лет судоходную линию между странами

ТАСС, 3 апреля. Саудовская Аравия ввела в эксплуатацию первую за 28 лет судоходную линию между портами им. короля Абдель Азиза в Даммаме на востоке королевства и иракским портом Умм-Каср в Басре. Об этом сообщила во вторник газета Asharq Al-Awsat.

Как заявил директор саудовской гавани Наим ан-Наим, в настоящий момент осуществляется один торговый рейс в неделю, но стороны намерены увеличить их число до двух в ближайшее время.

На минувшей неделе в Эр-Рияде прошло первое заседание министров транспорта двух стран. По результатам было подписано авиационное соглашение, достигнута договоренность по развитию морского сообщения.

В начале января Ирак и Саудовская Аравия ратифицировали документы, предусматривающие восстановление и расширение единственного контрольно-пропускного пункта на границе - Арар, прекратившего работу в 1990 году вслед за вторжением иракских войск в Кувейт.

В 2016 году Саудовская Аравия экспортировала в Ирак товаров на $613 млн. При этом 85% поставок шло через наземные терминалы в Кувейте и Иордании, еще 15% осуществлялось морским транспортом. Главные статьи саудовского экспорта: пищевая и фармацевтическая продукция, строительные материалы, драгоценные металлы, ювелирные изделия и химикаты.

Отношения между странами

Саудовская Аравия возобновила работу своего посольства в Ираке в 2016 году. Диппредставительство было закрыто в ответ на вторжение иракских войск в Кувейт и последовавшую войну в Персидском заливе 1991 года, в которой Саудовская Аравия принимала участие на стороне международной коалиции. После свержения Саддама Хусейна королевство выражало недовольство политикой бывшего иракского премьер-министра Нури аль-Малики, обвиняя его в сближении с шиитским Ираном и дискриминации суннитского населения страны.

Начало потеплению отношений между арабскими государствами положили первый с 2003 года визит саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра в Багдад в феврале минувшего года и встреча с премьер-министром Хейдаром аль-Абади. За этим последовали взаимные визиты делегаций в Эр-Рияд и Багдад и соглашение о создании двустороннего комитета по развитию сотрудничества.

18 октября 2017 года Саудовская Аравия восстановила прерванное 27 лет назад авиасообщение с Ираком.