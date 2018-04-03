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Представители Монако организуют первую бизнес-миссию в Ростовскую область в 2019 году

Экономика и бизнес
3 апреля, 14:29 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, апреля. /ТАСС

По данным Торгово-промышленной палаты Ростовской области, внешнеторговый оборот региона с Княжеством Монако по итогам 2017 года составил $2700

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Первую бизнес-миссию Монако в Ростовскую область планируется организовать в 2019 году, сообщила на встрече в Торгово-промышленной палате региона во вторник посол княжества в РФ Мирей Петтити.

"Учитывая желание всех сторон, эти события могут произойти в довольно короткое время. Мы постараемся организовать бизнес-миссию в 2019 году. К этому времени мы сможем провести основательную подготовку", - сказала Петтити.

По ее словам, в ходе предварительного обсуждения возможных направлений сотрудничества Монако с бизнесом России и, в частности, Ростовской области, назывались такие сферы, как пищевая промышленность, текстильное производство, проекты в сфере возобновляемой энергетики, транспорт и логистика, медицина, а проекты в сфере информационных технологий. Она также уточнила, что ранее две бизнес-миссии Княжества Монако были проведены в Москве.

Кроме того, по словам посла, прорабатываются возможности сотрудничества не только в экономической, но и культурной сфере. "Возможны проекты в сфере культуры, которые позволят представить Княжество Монако жителям Ростовской области", - сказала она.

По данным Торгово-промышленной палаты Ростовской области, внешнеторговый оборот региона с Княжеством Монако по итогам 2017 года составил $2700, 100% оборота пришлась на экспорт. Единственным экспортером является ростовское ООО "Модуль".

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