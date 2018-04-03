Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром нефть" планирует создавать прорывные цифровые продукты для бизнеса компании

Экономика и бизнес
3 апреля, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Компания будет развивать применение в бизнесе технологии big data, блокчейн и цифровых двойников предприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" создает Центр цифровых инноваций (ЦЦИ) для решения задач цифровой трансформации своего бизнеса, в том числе за счет создания прорывных цифровых продуктов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Фокусом ЦЦИ станет создание прорывных цифровых продуктов, предназначенных для развития единой технологической платформы бизнеса "Газпром нефти" в сфере логистики, переработки и сбыта. Она призвана объединить в себе все элементы цепочки добавленной стоимости в одном цифровом пространстве, что позволит более гибко и оперативно управлять эффективностью процессов за счет предиктивного анализа и использования данных в режиме реального времени", - отмечается в пресс-релизе.

"Газпром нефть" поясняет, что этот центр объединит усилия российских технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества. Работа будет сконцентрирована на развитии и применении в бизнесе "Газпром нефти" технологий больших данных и блокчейн, предиктивного управления, цифровых двойников предприятий, промышленного интернета вещей, самообучающихся систем на базе искусственного интеллекта и т.д.

"Мир вокруг стремительно меняется. Сегодня перед нами стоит задача провести масштабную цифровую трансформацию компании, направленную на радикальное повышение эффективности бизнеса. Эта трансформация невозможна без поиска и оперативного внедрения инновационных решений. Поэтому мы ставим перед собой комплексную задачу - привлечь к процессу создания новых промышленных цифровых технологий всех участников российской инновационной экосистемы", - прокомментировал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
3
Минобрнауки: критика ЕГЭ главой РАН накануне экзаменов может вызвать стресс у школьников
4
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
5
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости