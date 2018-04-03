"Газпром нефть" планирует создавать прорывные цифровые продукты для бизнеса компании

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" создает Центр цифровых инноваций (ЦЦИ) для решения задач цифровой трансформации своего бизнеса, в том числе за счет создания прорывных цифровых продуктов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Фокусом ЦЦИ станет создание прорывных цифровых продуктов, предназначенных для развития единой технологической платформы бизнеса "Газпром нефти" в сфере логистики, переработки и сбыта. Она призвана объединить в себе все элементы цепочки добавленной стоимости в одном цифровом пространстве, что позволит более гибко и оперативно управлять эффективностью процессов за счет предиктивного анализа и использования данных в режиме реального времени", - отмечается в пресс-релизе.

"Газпром нефть" поясняет, что этот центр объединит усилия российских технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества. Работа будет сконцентрирована на развитии и применении в бизнесе "Газпром нефти" технологий больших данных и блокчейн, предиктивного управления, цифровых двойников предприятий, промышленного интернета вещей, самообучающихся систем на базе искусственного интеллекта и т.д.

"Мир вокруг стремительно меняется. Сегодня перед нами стоит задача провести масштабную цифровую трансформацию компании, направленную на радикальное повышение эффективности бизнеса. Эта трансформация невозможна без поиска и оперативного внедрения инновационных решений. Поэтому мы ставим перед собой комплексную задачу - привлечь к процессу создания новых промышленных цифровых технологий всех участников российской инновационной экосистемы", - прокомментировал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.