МОСКВА, 3 апреля /ТАСС/. Минсельхоз РФ считает продажу госпакета Объединенной зерновой компании преждевременной мерой. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России и председатель совета директоров ОЗК Джамбулат Хатуов.

"Изначально позиция Минсельхоза состояла в том, что эта мера (приватизация ОЗК - прим. ТАСС) преждевременная. Мы считаем, что Объединенная зерновая компания, как инструмент государства для регулирования рынка зерна, на протяжении десятилетий работала достаточно эффективно и производить разрыв и оставлять государство с функциями нулевого старта, целесообразности такой не было", - сказал он.

Хатуов отметил, что государство не находилось в активной стадии по продаже госпакета Объединенной зерновой компании. "Сегодня Объединенная зерновая компания выполняет свои задачи, она осуществляет коммерческие закупки в ряде регионов РФ, которые позволяют регулировать объем российского зерна в регионах. Она активно участвует в вывозе зерна на экспорт, тем самым выполняя партнерские задачи перед аграриями", - добавил он.

Первый замминистра также сообщил, что в Сибирском федеральном округе, в частности в Омской, Томской, Новосибирской областях ОЗК напрямую работает с аграриями, включая малые формы хозяйствования. "По информации курирующих департаментов, с этой задачей ОЗК справляется", - указал он.

Отвечая на вопрос о возможности выкупа у группы "Суммы" ее пакета акций (владеет 50% минус одна акция ОЗК, в отношении владельцев сейчас ведутся следственные действия), Хатуов отметил: "Нас это вообще не волнует, у кого какие планы. Минсельхоз и я, мы строго следуем тому плану, которые данная организация выполняет".

Хатуов добавил, что полномочий комментировать следственные действия в отношении совладельцев группы "Сумма" у него нет.

ОЗК, созданная в 2009 году, выступает госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна.

Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству, 50% минус 1 акция - у группы "Сумма" Зиявудина Магомедова. Государство уже несколько лет собирается продать свою долю в ОЗК. Для приватизации компании уже выбран инвестконсультант, которым стал "ВЭБ Капитал".