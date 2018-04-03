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Суд подтвердил взыскание с компании "Открытие Брокер" суммы, адекватной ее капиталу

Экономика и бизнес
3 апреля, 15:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, апреля. /ТАСС

В частности, суд признал законным решение о взыскании с брокера денежных средств и штрафа, а также о компенсации морального вреда и судебных расходов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга по гражданскому иску Людмилы и Владимира Кузьминых к компании "Открытие Брокер" почти на 2 млрд рублей, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд признал законным решение о взыскании с брокера денежных средств и штрафа, а также компенсации морального вреда и судебных расходов на сумму, практически соответствующую размеру капитала брокерской компании.

Суд также подтвердил недействительность условий договоров между брокером банка, о санации которого Банк России объявил в августе, и фирмой Кузьминых о торговле евробондами и валютой.

"Рубин" и его дела

В декабре Кузьминым удалось добиться частичного удовлетворения своих требований. Тогда суд первой инстанции взыскал с компании "Открытие Брокер" в пользу этой семьи почти $20 млн в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка РФ (около 1,7 млрд рублей).

Семья Кузьминых и принадлежащая им ООО "Рубин" в 2013-2014 годах заключили в Самаре договор с "Открытие брокер", через которую торговали евробондами и валютой. Они утверждают, что потратили на торговлю на финансовом рынке около 2 млрд рублей, а в марте 2015 года их счета оказались пустыми. Поручения брокеру отдавались по телефону, электронной почте и торговой системе QUIK.

Однако в иске к брокерской компании Кузьмины заявили, что никаких поручений на осуществление операций не отдавали. В ответ замгендиректора по правовым вопросам "Открытие Брокер" Елена Рязанова говорила журналистам, что компания предоставила суду все поручения, но суд усомнился в их достоверности.

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