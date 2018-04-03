ЕК продолжит добиваться мандата на переговоры с Россией по Nord Stream-2

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) продолжит добиваться получения мандата на переговоры с Россией по "Северному потоку - 2" (Nord Stream-2) и принятия поправки по ужесточению Газовой директивы Евросоюза, несмотря на негативные оценки этого документа юридической службой Совета ЕС. Об этом заявил во вторник в эксклюзивном интервью ТАСС замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

"Еврокомиссия по-прежнему считает, что ее предложение по поправке к Газовой директиве является юридически обоснованным. Этот документ пользуется широкой поддержкой среди государств - членов союза и в Европейском парламенте, и я уверен, что вскоре будет достигнуто соглашение по нашему предложению", - отметил он.

Он обратил внимание на то, что "юридическая служба Совета вынесла консультативное заключение, которое не ставит под сомнение компетенцию ЕС регулировать рассматриваемые вопросы и которое касается лишь вопроса о том, распространяются ли компетенции ЕК на [морскую] исключительную экономическую зону [стран ЕС]". "Я по-прежнему уверен, что мы сделали правильное предложение и что два руководящих органа (Совет ЕС и Европарламент) в скором времени достигнут соглашения в поддержку европейских потребителей и правовой определенности, что отвечает интересам всех сторон", - отметил Шефчович.

"Мы возлагаем большие надежды на председательство Болгарии в Совете ЕС. Получение мандата Еврокомиссии на проведение переговоров по межправительственному соглашению было бы наиболее последовательным шагом, позволяющим продвигаться вперед", - подчеркнул замглавы ЕК.

Мандат Еврокомиссии

Еврокомиссия 9 июня 2017 года запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2".

Однако уже в октябре глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер констатировал, что между странами ЕС "нет единогласной поддержки предоставлению мандата Еврокомиссии для ведения переговоров с Россией по этому вопросу", и заявил, что не ожидает утверждения этого документа в течение ближайших месяцев. С тех пор Совет ЕС не продвинулся по этой теме.

Морская часть "Северного потока - 2" проходит по нейтральным водам, не находится на территории Евросоюза и не подпадает под действие дискриминационного для России третьего энергопакета ЕС. Именно поэтому Еврокомиссия добивается права заключить с РФ межправительственное соглашение, в которое она хотела бы включить основные принципы третьего энергопакета (в частности юридическую обязанность оператора газопровода прокачивать газ независимых от "Газпрома" производителей).

Жесткая поправка

В ноябре 2017 года, когда стало ясно, что вопрос с утверждением мандата на переговоры с РФ забуксовал, Еврокомиссия одобрила документ, вносящий поправку к Газовой директиве Евросоюза. Таким образом она намерена в административном порядке распространить на "Северный поток - 2" и любые другие морские трубопроводы действие третьего энергопакета ЕС. Для принятия этой поправки она должна быть одобрена Советом ЕС и Европарламентом.

Согласно заключению юридической службы Совета ЕС, ставшему достоянием СМИ в марте, этот документ, во-первых, противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву. Во-вторых, его принятие приведет к передаче Брюсселю части энергетического суверенитета государств ЕС. В-третьих, даже вступление поправки в силу не позволит автоматически поставить под контроль Брюсселя "Северный поток - 2" и другие газопроводы, лишь частично находящиеся на территории Евросоюза. Еврокомиссии в этом случае придется возвращаться к переговорам о межправительственном соглашении для снятия разногласий между требованиями регуляторов в разных государствах, которые пересекает газопровод.