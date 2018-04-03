"Газпром" продлил полномочия Федорова на посту главы "Газпром энергохолдинга" на три года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Полномочия генерального директора "Газпром энергохолдинга" Дениса Федорова были продлены еще на три года. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром энергохолдинга".

"В марте контракт с Денисом Федоровым продлили на три года", - сказали в компании.

Федоров возглавляет "Газпром энергохолдинг" с 2009 года.

"Газпром энергохолдинг" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Основные производственные компании энергохолдинга - "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1 (включая Мурманскую ТЭЦ) и ОГК-2.