Роспотребнадзор создаст черный список недобросовестных производителей сыров

МОСКВА,3 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор усилит контроль над сырной продукцией в российской рознице и будет публиковать в открытом доступе данные о недобросовестных производителях. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам встречи руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с правлением Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

На встрече стороны обсудили состояние молочной отрасли, в том числе вопросы противодействия ввозу и обороту "сыроподобной продукции" на территории Российской Федерации.

"По результатам обсуждения Роспотребнадзор дал поручения своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего, в нижнем ценовом сегменте. В случае обнаружения продукции, не соответствующей установленным требованиям, после административных мер информация о наименованиях конкретных производителей и брендов будет публиковаться в открытом доступе", - отмечается в сообщении.

Данные о нарушителях будут доступны на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей - zpp.rospotrebnadzor.ru.