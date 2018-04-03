Еврокомиссия нацелена на переговоры с РФ по газу, но дата встречи не определена

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) нацелена на переговоры по газу с главой Минэнерго РФ Александром Новаком и на трехсторонние переговоры с участием Украины, но даты пока не определены. Об этом заявил во вторник в эксклюзивном интервью ТАСС замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

"На данный момент конкретная дата не определена. И Украина, и Россия выразили готовность поддерживать тесные контакты с Европейской комиссией, и я готов участвовать в двустороннем и трехстороннем диалоге. Я рад предоставить более подробную информацию после встречи с министром Новаком", - заявил замглавы ЕК.

Он подчеркнул, что на данный момент "все существующие обязательства по поставкам и транзиту газа в ЕС выполняются, как и в предыдущие годы, и я уверен, что это в интересах всех сторон".

"В прошлом трехсторонний процесс с участием и при посредничестве ЕК доказал свою эффективность в преодолении разногласий между Россией и Украиной. В связи со сложностью и деликатностью рассматриваемых вопросов, таких как Стокгольмское арбитражное решение и [возможные] двусторонние соглашения после 2019 года, я, безусловно, призываю использовать этот канал связи. Нам нужны решения, соответствующие решениям Стокгольмского арбитражного суда. Мы также услышали различные сигналы от России, подчеркивающие ее готовность сохранять украинский транспортный маршрут для поставок российского газа в Европу", - продолжил Шефчович.

По его словам, Россия "остается и будет оставаться важным поставщиком газа для Европы". При этом сохранение транзита российского газа через Украину в Евросоюз "остается приоритетом для сообщества", отметил представитель ЕК.

"Что касается "Северного потока - 2", то этот трубопровод, если он будет построен, должен быть построен в соответствии с правилами ЕС от точки входа на территорию ЕС. Именно поэтому Еврокомиссия предложила провести переговоры с Россией и достичь межправительственного соглашения по газопроводу. Убежден, что правовая определенность должна быть важна и для России, и для остальных участников "Северного потока - 2", - добавил Шефчович.