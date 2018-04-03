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Путин 5 апреля проведет заседание Госсовета по вопросам развития конкуренции в регионах

Экономика и бизнес
3 апреля, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Заседание пройдет в Большом Кремлевском дворце

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести 5 апреля 2018 года в Большом Кремлевском дворце заседание Государственного совета РФ. Как говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, заседание будет посвящено приоритетным направлениям деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в России.

Администрации президента и Управлению делами президента совместно с ФСО России поручено обеспечить подготовку и проведение заседания, а также обеспечить выполнение стенографических работ, издание и рассылку материалов заседания.

Государственный совет - совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Председателем Государственного совета является президент России. Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители регионов, руководители фракций в Госдуме.

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