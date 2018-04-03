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Предприятия Архангельска, строящие новые суда, получат квоты на вылов 17 тыс. тонн рыбы

Экономика и бизнес
3 апреля, 16:24 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 3, апреля. /ТАСС

Разрешен вылов трески и пикши, размер квот составит 15 и 2 тыс. тонн соответственно

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти выделили архангельским предприятиям квоты на вылов 17 тыс. тонн рыбы под реализацию инвестиционных проектов, предусматривающих строительство новых рыбопромысловых судов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Архангельской области.

"Архангельским предприятиям, инвестирующим средства в строительство новых промысловых траулеров, выделены квоты на вылов рыбы в Северном рыбохозяйственном бассейне в объеме 17 тыс. тонн. Это треска и пикша. "Архангельский траловый флот" (АТФ) и ООО "Глобус" должны получить дополнительные квоты в размере 15 и 2 тыс. тонн соответственно", - сказали в пресс-службе.

Начальник отдела по рыбному хозяйству Министерства агропромышленного комплекса и торговли региона Анна Осинина пояснила, что инвестиционные квоты выделяют на вылов рыбы в Северном и Дальневосточном бассейнах, они предусматривают 20% от общего допустимого улова. "Если заявителей много, то проходит аукцион на понижение. Наши предприятия аукцион выдержали и получили квоту", - сказала она.

В рамках инвестпроектов планируется построить пять новых траулеров. АТФ построит четыре крупнотоннажных траулера-процессора на Выборгском судостроительном заводе, ООО "Глобус" заключило контракт на строительство ярусолова- процессора на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Предполагается, что первый из новых траулеров АТФ сдадут в эксплуатацию в 2019 году, "Глобус" примет судно в 2020 году.

"Соответственно, если судно будет принято в эксплуатацию в 2019 году, квоту предприятие получит с 2020 года, если в 2020 [году] - то квоту с 2021 [года]. Объем закрепляется на 15 лет, и каждый год они должны отчитываться, что вылавливают ее именно на этих судах", - добавила Осинина.

Первый траулер для АТФ, поддержанный инвестиционными квотами на вылов рыбы, заложили на Выборгском судостроительном заводе в июне 2017 года.

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