Минфин 4 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ-ИН на 20 млрд рублей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 4 апреля аукцион по размещению ОФЗ, привязанных к инфляции, (ОФЗ-ИН) на сумму 20 млрд 36 млн 200 тыс. рублей, говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ИН выпуска 52002 (с погашением 2 февраля 2028 года).

Впервые Минфин предложил такие бумаги инвесторам в 2015 году, разместив ОФЗ-ИН на 75 млрд рублей из запланированного объема в 150 млрд рублей. Тогда спрос превысил предложение в 2,6 раза. Вторую часть выпуска Минфин продавал на аукционах в октябре, ноябре и декабре 2015 года, а также в первом квартале 2016 года.

В апреле 2016 года Минфин зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ИН на 150 млрд рублей. Облигации планировалось продать на аукционе, однако ни одного аукциона не состоялось.

ОФЗ-ИН позволяют избежать инфляционных рисков, что делают этот инструмент особенно привлекательным для пенсионных фондов.