Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин 4 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ-ИН на 20 млрд рублей

Экономика и бизнес
3 апреля, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Инвесторам предложат ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 4 апреля аукцион по размещению ОФЗ, привязанных к инфляции, (ОФЗ-ИН) на сумму 20 млрд 36 млн 200 тыс. рублей, говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ИН выпуска 52002 (с погашением 2 февраля 2028 года).

Впервые Минфин предложил такие бумаги инвесторам в 2015 году, разместив ОФЗ-ИН на 75 млрд рублей из запланированного объема в 150 млрд рублей. Тогда спрос превысил предложение в 2,6 раза. Вторую часть выпуска Минфин продавал на аукционах в октябре, ноябре и декабре 2015 года, а также в первом квартале 2016 года.

В апреле 2016 года Минфин зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ИН на 150 млрд рублей. Облигации планировалось продать на аукционе, однако ни одного аукциона не состоялось.

ОФЗ-ИН позволяют избежать инфляционных рисков, что делают этот инструмент особенно привлекательным для пенсионных фондов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
5
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
6
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
7
МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости