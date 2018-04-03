Путин: первый блок АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый блок атомной электростанции (АЭС) "Аккую" будет запущен в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС.

"Перед нами стоит амбициозная задача осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году, приурочив его к столетию основания Турецкой республики. Мы вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились о том, что будем делать все, чтобы выполнить эту задачу", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что "совместная слаженная работа российских и турецких специалистов позволит выполнить в срок все намеченные планы, и успешная реализация этого проекта станет одним из символов динамичного, поступательного развития российско-турецкого взаимодействия, партнерства и дружбы".

Владимир Путин заявил, что при строительстве в Турции атомной станции "Аккую" будут применяться лучшие современные технологии, аналогичные тем, что использует Россия.

"При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии - такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России", - сказал глава российского государства.

По его словам, при сооружении АЭС "будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования".

"Россия - один из признанных лидеров в области мирового атома", - напомнил президент РФ.

Путин подчеркнул, что сооружение первой турецкой атомной электростанции означает создание основы для атомной промышленности в целом в Турции. "Мы начинаем создание новой отрасли. Турция - высокоразвитое в техническом и экономической отношении государство, но это новый этап, новый шаг в развитии экономики Турецкой Республики", - заявил российский лидер.

По мнению главы российского государства, "введение станции в эксплуатацию будет служить развитию экономики, научного, производственного потенциала Турции, обеспечит турецких потребителей недорогой и чистой электроэнергией".

Он привел данные экспертов, по которым АЭС "Аккую" "даст порядка 10% общей энергогенерации Турции". Путин особо подчеркнул, что "российские партнеры планируют активно привлекать к строительству турецкий малый и средний бизнес, намерены размещать в Турции значительную часть заказов, необходимых для будущей станции". "Более 350 турецких компаний уже подали заявки на включение в список потенциальных поставщиков, тем самым благодаря проекту "Аккую" и в России, и в Турции появятся новые, современные, хорошо оплачиваемые рабочие места, получат развитие передовые производства и технологии", - отметил президент РФ.