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Минэнерго Турции: АЭС "Аккую" будет построена с соблюдением всех критериев безопасности

Экономика и бизнес
3 апреля, 16:47 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, апреля. /ТАСС

Глава ведомства отметил, что реализация проекта была бы невозможна без поддержки лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана

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АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Первая в Турции атомная электростанция "Аккую" будет построена с соблюдением всех необходимых критериев безопасности. Об этом заявил во вторник министр энергетики и природных ресурсов республики Берат Албайрак на церемонии начала строительства первого блока АЭС.

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"Турецкое агентство по атомной энергии и другие профильные организации вырабатывают критерии безопасности. "Аккую" будет построена с соблюдением всех этих критериев", - сказал он.

Министр также отметил, что реализация этого проекта была бы невозможна без поддержки лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Анкару, где проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в церемонии запуска строительства АЭС "Аккую".

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