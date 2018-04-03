Минэнерго Турции: АЭС "Аккую" будет построена с соблюдением всех критериев безопасности

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Первая в Турции атомная электростанция "Аккую" будет построена с соблюдением всех необходимых критериев безопасности. Об этом заявил во вторник министр энергетики и природных ресурсов республики Берат Албайрак на церемонии начала строительства первого блока АЭС.

"Турецкое агентство по атомной энергии и другие профильные организации вырабатывают критерии безопасности. "Аккую" будет построена с соблюдением всех этих критериев", - сказал он.

Министр также отметил, что реализация этого проекта была бы невозможна без поддержки лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Анкару, где проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в церемонии запуска строительства АЭС "Аккую".