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Эрдоган: АЭС "Аккую" обеспечит 10% потребности Турции в электроэнергии

Экономика и бизнес
3 апреля, 16:59 UTC+3

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый блок "Аккую" заработает в 2023 году

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АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Атомная электростанция "Аккую" обеспечит 10% потребности Турецкой Республики в электроэнергии. Об этом заявил во вторник президент Тайип Эрдоган на церемонии начала строительства первого блока АЭС "Аккую".

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"С вводом в строй в 2023 году АЭС "Аккую" Турция присоединится к семье стран с ядерной энергетикой. За счет "Аккую" мы обеспечим 10% всей своей потребности в электроэнергии", - сказал он.

Тайип Эрдоган назвал проект символом сотрудничества между Россией и Турцией. "АЭС "Аккую" является символом нашего сотрудничества, а также показателем уровня этого сотрудничества, - отметил он. - Для нас важно, что несколько сотен наших молодых людей могут получить образование в России, чтобы потом применить полученные знания в Турции. В связи с этим реализуемый проект строительства АЭС также вносит вклад в образование граждан Турции".

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак также на церемонии заверил, что атомная электростанция будет построена "с соблюдением всех необходимых критериев безопасности". Албайрак также отметил, что реализация этого проекта была бы не возможна без столь большой поддержки лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Анкару, где проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в церемонии запуска строительства АЭС "Аккую".

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