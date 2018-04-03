Путин и Эрдоган дали старт началу строительства АЭС "Аккую" в Турции

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - в режиме видеоконференции дали старт началу строительства АЭС "Аккую".

Эта атомная электростанция станет первой АЭС, построенной на территории Турции. Как отметил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, обеспечивая ее строительство, Россия встает у истоков создания в Турции атомной отрасли, способствуя освоению ею передовых, энергоэффективных ядерных технологий.

Он также подчеркнул, что проект строительства АЭС "Аккую" получил статус стратегической инвестиции, что позволит сэкономить порядка $10 млрд при ее сооружении, поскольку в этом случае предусматриваются налоговые льготы и преференции от правительства Турции. Общая стоимость строительства АЭС составит $20 млрд.

Президент России также заявил о планах посетить церемонию запуска АЭС "Аккую" в 2023 году. "Еще раз всех поздравляю с этой знаменательной датой, замечательным событием. И как сказал господин [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, сделаем все, чтобы вместе в 2023 году присутствовать при начале работы новой электростанции", - сказал он.

Глава российского государства выразил уверенность, что "люди, которые живут в этом районе Турции, будут довольны, увидят, что такое новые, современные технологии, что такое новые, современные, хорошие рабочие места". "А вся Турция почувствует отдачу от той работы, которая будет генерироваться на этой новой высокотехнологичной станции", - резюмировал Путин.

Решение турецких властей предоставить проекту строительства АЭС "Аккую" статуса стратегического существенно повышает его целесообразность и инвестиционную привлекательность. Такое мнение Владимир Путин высказал, выступая на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС.

"Признательны турецким коллегам за решение предоставить современному совместному проекту статус стратегической инвестиции, расширить для него перечень налоговых льгот и преференций, - сказал российский лидер. - Хочу поблагодарить всех турецких друзей за это решение". Путин отметил, что оно "сделало этот проект экономически целесообразным, выгодным". "Хочу обратиться со словами благодарности и к депутатам парламента Турции. Это позволит существенно повысить его коммерческую привлекательность для потенциальных инвесторов", - добавил он.

Путин также подчеркнул, что российская сторона настроена активно сотрудничать и в плане подготовки высококвалифицированных специалистов для обслуживания станции. Он сообщил, что сейчас в российских вузах обучается более 220 турецких студентов по направлениям, связанным с атомной энергетикой, а 35 граждан Турции уже получили дипломы одного из ведущих в мире вузов в сфере атомной энергетики - российского МИФИ - и предложения о работе в проектной компании "Аккую".

О проекте

АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.

Летом 2017 года Росатом договорился о продаже 49% в проектной компании, реализующей строительство АЭС "Аккую", консорциуму Cengiz - Kolin - Kalyon. Документ о вхождении этих компаний в проект планировалось подписать до конца 2017 года, однако в начале 2018 года стало известно, что Kolin и Kalyon приостановили переговоры о вхождении в проект. Росатом приступил к переговорам с пулом других потенциальных инвесторов, в числе которых называлась турецкая государственная энергетическая компания Euas. Также продолжаются переговоры с Cengiz о вхождении в проект строительства АЭС в Турции. Глава Росатома Алексей Лихачев не исключал, что продажа доли в "Аккую" будет закрыта в 2019 году.

В ожидании лицензии

Акционерное общество "Русатом Энерго Интернешнл" (РЭИН) - дочерняя компания Госкорпорации "Росатом" - отмечает, что проектная компания "Аккую Нуклеар" получила обновленный сертификат стратегической инвестиции на основании вступившего в силу 27 марта 2018 года закона "О внесении поправок в законы о налогообложении, некоторые законы и постановления, имеющие статус закона", ранее одобренного Меджлисом Турецкой Республики.

"Получение сертификата имеет важное значение для экономики проекта. В частности, предусматривается снижение или освобождение от налогов [в т. ч. по налогу на прибыль и НДС] и освобождение от уплаты таможенных сборов и пошлин", - говорится в сообщении РЭИН.

Как сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью Анатолийскому агентству: "Мы выражаем благодарность партнерам за предоставление статуса стратегической инвестиции. В данный момент мы ожидаем разрешения на строительство, мы также получили подтверждение того, что это разрешение будет получено. Это даст возможность приступить к строительству и заливке первого бетона", - сказал он.

В мае прошлого года отмечалось, что получение АЭС "Аккую" статуса стратегической инвестиции позволит возместить порядка $2,3 млрд средств, затраченных на проект. Отмечалось, что наделение проекта строительства АЭС "Аккую" статусом стратегической инвестиции подразумевает возможность возмещать НДС в период сооружения станции и снизить налог на прибыль с 20% до 2%.

Турецкая газета Resmi Gazete в декабре 2017 года сообщала, что проект строительства АЭС "Аккую" получил налоговые и таможенные льготы от правительства Турции. В частности, "Аккую Нуклеар" освобождена от НДС и таможенных пошлин на ввозимое оборудование на сумму более $1 млрд.