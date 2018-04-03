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Миллер: укладка первой нитки "Турецкого потока" закончится в первой декаде мая

Экономика и бизнес
3 апреля, 17:12 UTC+3

Глава "Газпрома" сообщил, что уже построено более 800 км первой нитки трубопровода

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Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер

© Сергей Бобылев/ТАСС

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Работы по строительству трубопровода "Турецкий поток" идут по графику, и в мае будет завершена укладка его первой нитки.

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Об этом сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Что касается первой нитки [трубопровода "Турецкого поток"], уже построено 827 км и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода", - заявил он журналистам.

"Остается построить приемный терминал и вторую нитку. Так что все идет по плану", - добавил Миллер.

В мае 2017 года "Газпром" начал строительство морского участка "Турецкого потока" у российского побережья Черного моря. Проект предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

В январе "Газпром" получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции. Инвестиции "Газпрома" в строительство газопровода "Турецкий поток" на 2018 год запланированы на уровне 182,4 млрд рублей против почти 93 млрд рублей в 2017 году.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция обсуждают протокол по условиям прокладки сухопутного участка газопровода "Турецкий поток". В сентябре 2017 года совет директоров "Газпрома" одобрил создание совместной с турецкой Botas проектной компании для строительства сухопутного участка газопровода "Турецкий поток".

"Газпром" оценивает стоимость строительства газопровода "Турецкий поток" в €7 млрд. Заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что, скорее всего, "Турецкий поток" будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома", а затем будут выпущены проектные облигации.

Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100% дочернее общество "Газпрома"). Также совет директоров согласовал приобретение "Газпромом" 50 акций совместной проектной компании TrkAkm Gaz Tama A.. номинальной стоимостью 1 тыс. турецких лир каждая общей стоимостью 50 тыс. турецких лир, что составляет 50% уставного капитала совместной компании.

"Газпром" сообщал, что СП создается на паритетной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки "Турецкого потока" в рамках межправительственного соглашения между Россией и Турцией.

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Персоны
Миллер, Алексей Борисович Новак, Александр Валентинович
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