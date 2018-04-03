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Суд запросит данные о зарубежных счетах Грудинина по иску акционеров "Совхоза им. Ленина"

Экономика и бизнес
3 апреля, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Основное судебное заседание состоится 24 апреля

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство миноритарных акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" об истребовании материалов налоговой проверки в отношении зарубежных счетов и незадекларированных доходов главы совхоза Павла Грудинина. Об этом говорится в решении суда по итогам предварительного судебного заседания.

"По результатам рассмотрения ходатайство истцов об истребовании документов удовлетворено", - сказано в решении суда. Основное судебное заседание состоится 24 апреля, отмечено в документе.

Заседание касалось иска миноритарных акционеров совхоза о признании недействительным учредительного договора ЗАО "Каширский молл", заключенного между совхозом и компанией "Крокус интернешнл" и сделок по внесению в его уставной капитал двух участков на территории сельского поселения Совхоз им. Ленина в Московской области. Речь идет об участках площадью 140 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью 717,8 млн рублей и 33,3 тыс. кв. м и стоимостью 130,3 млн рублей соответственно, следует из искового заявления.

Данные налоговой проверки запрошены в связи с тем, что Грудинин является бенефициаром совхоза, указано в ходатайстве. Федеральная налоговая служба ранее отказала миноритариям в предоставлении сведений о зарубежных счетах Грудинина, ссылаясь на налоговую тайну, отмечается в ходатайстве истцов.

Грудинину принадлежит 1 млн 993 тыс. акций закрытого акционерного общества "Совхоз имени Ленина", следует из сведений его о доходах и имуществе, опубликованных на сайте ЦИК РФ в связи с его выдвижением на пост президента РФ в 2018 году. По собственному заявлению Грудинина, ему принадлежит 44% акций совхоза.

Предыдущие иски миноритариев совхоза

Ранее сообщалось, что миноритарные акционеры совхоза уже оспаривали земельные решения совхоза. Так, в марте Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку о передаче двух земельных участков ЗАО "Совхоз им. Ленина" дочерней компании "ТТ Девелопмент". Собственником одного из участков, образованных в результате разделения одного из спорных участков, является структура торговой сети IKEA в России.

Как говорится на официальном сайте сельского поселения "Совхоз имени Ленина", его территории расположены к югу от Москвы на востоке Ленинского муниципального района Московской области, вблизи МКАД. Одноименное предприятие является одним из основных производств в этом районе, специализируется на растениеводстве и животноводстве. Помимо этого, в поселении сконцентрирован ряд крупных торговых центров.

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Грудинин, Павел Николаевич
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