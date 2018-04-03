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Трамп: убытки Почтовой службы США составляют миллиарды долларов из-за Amazon

Экономика и бизнес
3 апреля, 17:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, апреля. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов отметил, что компания не выплачивает налоги в полной мере

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ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Убытки Почтовой службы США исчисляются миллиардами долларов из-за того, что компания интернет-торговли Amazon в полной мере не выплачивает налоги. Соответствующее сообщение опубликовал во вторник в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

"Я прав насчет того, что Почтовая служба Соединенных Штатов расходует на Amazon огромные финансовые средства, работая мальчиком на побегушках", - написал президент.

Он подчеркнул, что компания "должна оплатить эти расходы [с лихвой]", и они "не должны лежать на американских налогоплательщиках". "Много миллиардов долларов. Руководство Почтовой службы не осознает это [или осознает?]!" - заключил глава государства.

В последние дни Трамп стал все чаще критиковать крупнейшую американскую компанию, продающую товары и услуги через интернет, что стало одним из факторов снижения ее котировок на фондовых биржах. Хозяин Белого дома ранее не раз обвинял Amazon в том, что она не в полной мере выплачивает налоги, а Почтовая служба США якобы несет из-за нее крупные убытки. В понедельник акции Amazon по итогам торгов подешевели на 5,21% до $1371,99.

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