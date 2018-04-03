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Защита совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова обжаловала его арест

Экономика и бизнес
3 апреля, 18:07 UTC+3

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 16 апреля

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 16 апреля рассмотрит жалобу на арест совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, поступившую от его защиты.

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"Поступили апелляционные жалобы от адвоката Магомедова Магомеда и Магомедова Зиявудина, которые назначены к рассмотрению 16 апреля в Мосгорсуде", - сказала пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.

Она отметила, что рассмотрение апелляционной жалобы защиты бывшего главы компании "Интекс" Артура Максидова также назначено на 16 апреля. Максидов был арестован вместе с владельцами группы "Сумма" по делу о крупном мошенничестве.

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава "Интэкса", входящего в "Сумму", Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидов подозревается в хищении более 668 млн рублей. Все трое отказались признать свою вину.

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