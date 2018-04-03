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Справороссы предложили ограничить плату за ЖКУ в размере не более 15% от дохода семьи

Экономика и бизнес
3 апреля, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Как отмечают разработчики законопроекта, "во многих регионах России предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%"

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" внесла во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить размер максимальной платы за жилищно-коммунальные услуги не более 15% от совокупного дохода семьи. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

Изменения предлагается внести в ст. 159 Жилищного кодекса РФ ("Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг").

Депутаты подчеркивают, что инициатива разработана во исполнение поручения президента РФ по реализации послания Федеральному собранию - "представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению, обеспечив ее предоставление исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости".

"Проектом федерального закона предлагается установить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% от совокупного дохода семьи", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают разработчики, "во многих регионах России предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%". Однако, обращают внимание парламентарии, в некоторых субъектах РФ с высокими доходами населения этот показатель снижен региональными нормативными правовыми актами, "что представляется несправедливым по отношению к гражданам, проживающим в других регионах". Так, приводят пример справороссы, в Якутии - это 15%, в Санкт-Петербурге - 14%, в Москве - 10%, что не соответствует положениям Конституции РФ, согласно которым "государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства".

"Законопроект позволит обеспечить оказание социальной помощи гражданам в части реализации их обязанностей по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости", - заключают парламентарии.

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