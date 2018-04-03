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Достроенный к ЧМ-2018 пятизвездочный отель открылся на набережной в Ростове-на-Дону

Экономика и бизнес
3 апреля, 19:39 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, апреля. /ТАСС

В отеле расположен 81 номер, включая президентский и четыре представительских люкса

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Пятизвездочный отель Radisson Blu, включенный в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, официально открылся в Ростове-на-Дону на городской набережной, сообщили во вторник в пресс-службе компании Radisson Hotel Group.

"Radisson Blu, один из ведущих гостиничных брендов в категории upper upscale, объявляет об открытии нового отеля Radisson Blu Ростов-на-Дону... Отель выходит прямо на набережную и предлагает 81... номер, включая президентский и четыре представительских люкса", - говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, в отеле также расположены четыре конференц-зала вместимостью до 70 человек, фитнес-центр и spa-салон.

Отель построили в 2008 году ростовские предприниматели, однако позже между совладельцами объекта возник конфликт, гостиницу отключили от коммуникаций и перестали эксплуатировать. В 2014 году отель выставили на торги, новым его собственником стало ООО "Группа "Агроком" бизнесмена Ивана Саввиди. В 2016 году гостиницу включили в программу подготовки к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Как ранее сообщал генеральный директор "Группы Агроком" Сергей Сапотницкий, объем инвестиций в завершение строительства отеля составил около 200 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в Radisson Hotel Group, отель сдали в эксплуатацию в декабре 2017 года, и до настоящего времени его эксплуатировали в тестовом режиме.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

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