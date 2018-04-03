"РТ-Инвест" примет участие в конкурсе на строительство мусорных заводов на юге России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "РТ-Инвест" (входит в Ростех) примет участие в конкурсе на строительство двух заводов по переработке твердых бытовых в энергию в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщил ТАСС представитель компании.

"Безусловно, "РТ-Инвест" планирует принять участие в конкурсе на строительство заводов и готов реализовать эти проекты на качественном и профессиональном уровне с применением лучших мировых практик", - сказал он.

Ранее сообщалось, что мощность мусорных заводов, которые планируется построить в регионах, составит по 55 МВт. Конкурсный отбор инвестора для реализации этих проектов пройдет в 2018 году.

Представитель "РТ-Инвест" также отметил, что основной задачей при реализации проекта компания видит внедрение комплексной системы по обращению с отходами, где приоритет отдается раздельному сбору и вовлечению полезных фракций в оборот, а также извлечению электроэнергии из отходов, не подлежащих вторичной переработке.

"В соответствии с мировым опытом при применении такого подхода около 50% отходов направляется на переработку с вовлечением в жизненный цикл вторичного сырья, а еще из 50% извлекается полезный компонент в виде энергии. Именно применение комплексного подхода по обращению с ТКО (твердые коммунальные отходы) поможет в кратчайшие сроки реализовать принцип "нулевого захоронения" отходов и полностью отказаться от полигонов на территории регионов присутствия нашей компании", - добавил он.

Проблемы с мусором

По данным "РТ-Инвест", образование ТКО на территории Большого Сочи составляет порядка 387 тыс. тонн в год. "Вывоз отходов из города Сочи идет автотранспортом по побережью через Туапсе и далее через горы на полигон в Белореченске, находящийся в 250 км от Сочи. Дорога мусоровоза от Сочи до полигона и обратно занимает 22 часа. Сочинский мусороперерабатывающий комплекс уже сейчас не справляется с поступающими потоками отходов, в связи с чем там образуются навалы, которые возгораются в жаркую погоду. Уровень образования ТКО в регионе повышается с каждым годом и к 2027 году вырастет почти в два раза", - пояснил собеседник агентства.

На территории Кавказских Минеральных вод объем образуемых отходов составляет порядка 585 тыс. тонн в год, отмечает "РТ-Инвест".

"На текущий момент в регионе находится 13 полигонов ТКО (из них 5 - мощностью менее 20 тыс. тонн в год) и порядка 120 несанкционированных свалок, накопленный вред от которых посчитать крайне сложно. Не стоит забывать и про сезонные пики образования отходов, которые выпадают на весенне - летний период. Такая ситуация на территории главных курортных городов России ужасает и еще раз подчеркивает правильность принятого решения о строительстве заводов по термической переработке отходов в энергию", - сказал представитель компании.

"РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех") ранее выиграл конкурсы на строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Мощность каждого из четырех объектов в Московской области составит 700 тыс. тонн переработки ежегодно с выработкой 70 МВт электроэнергии. С учетом пятого завода "РТ-Инвест" ежегодно будет перерабатывать 2,95 млн тонн мусора и вырабатывать 335 МВт электроэнергии.