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Путин рассчитывает, что первый энергоблок АЭС "Аккую" будет запущен в 2023 году

Экономика и бизнес
3 апреля, 19:37 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, апреля. /ТАСС

Президент России заявил, что сотрудничество Москвы и Анкары в энергетической сфере приобрело подлинно стратегический характер

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АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Турции в энергетической сфере приобрело подлинно стратегический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко во время церемонии открытия строительства гидротехнических сооружений АЭС "Аккую", 14 апреля 2015 года

АЭС "Аккую". Досье

"Подлинно стратегический характер российско-турецкое партнерство приобрело в энергетической сфере. Сегодня нашими странами сделан важный шаг в углублении сотрудничества в атомной энергетике", - сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под председательством президентов РФ и Турции.

Он напомнил о запуске начала строительства АЭС "Аккую". "Рассчитываем, что Росатом и турецкие партнеры сумеют обеспечить запуск первого энергоблока в 2023 году - к 100-летней годовщине создания Турецкой Республики", - сказал глава российского государства.

По его словам, Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа турецкой экономики. "Успешно реализуется проект газопровода "Турецкий поток", завершены работы по морскому участку", - сказал Путин.

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