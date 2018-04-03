Путин рассчитывает, что первый энергоблок АЭС "Аккую" будет запущен в 2023 году

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Турции в энергетической сфере приобрело подлинно стратегический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подлинно стратегический характер российско-турецкое партнерство приобрело в энергетической сфере. Сегодня нашими странами сделан важный шаг в углублении сотрудничества в атомной энергетике", - сказал Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под председательством президентов РФ и Турции.

Он напомнил о запуске начала строительства АЭС "Аккую". "Рассчитываем, что Росатом и турецкие партнеры сумеют обеспечить запуск первого энергоблока в 2023 году - к 100-летней годовщине создания Турецкой Республики", - сказал глава российского государства.

По его словам, Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа турецкой экономики. "Успешно реализуется проект газопровода "Турецкий поток", завершены работы по морскому участку", - сказал Путин.