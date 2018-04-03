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Чижов: европейский бизнес не собирается уходить из России из-за дела Скрипаля

Экономика и бизнес
3 апреля, 20:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Постпред РФ при ЕС рассказал, что члены делегации Ассоциации европейского бизнеса заявили о готовности к развитию взаимодействия

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Европейский бизнес не намерен уходить из России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

"В разгар всех этих событий я принимал в Брюсселе делегацию руководства Ассоциации европейского бизнеса в России. Это известная организация, объединяющая несколько десятков компаний, которые работают на российском рынке, - пояснил Чижов. - Не только они сами заверили, что никоим образом не собираются сворачиваться, но даже сказали, что те контакты, которые они проводили в Брюсселе показывают, что готовность к развитию взаимодействия есть".

22-23 марта на саммите ЕС в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза выразили солидарность с Великобританией, поддержав озвученное Лондоном утверждение о вероятной ответственности России за инцидент в Солсбери, и приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС Маркуса Эдерера.

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Персоны
Эдерер, Маркус Чижов, Владимир Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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