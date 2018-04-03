Трамп не понимает, почему ФРГ недоплачивает НАТО, но платит России за газопровод

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не понимает, почему Германия может платить России за "Северный поток - 2" и поставки энергоносителей, но держит уровень своих военных расходов ниже 2% ВВП, как того требует НАТО. Он рассказал об этом во вторник, выступая перед журналистами на рабочем ланче с лидерами трех прибалтийских государств в Белом доме.

"Многие страны не платят. И даже Германия платит 1%, и они даже не платят целый 1%. Германия строит газопровод ["Северный поток - 2"] в Россию, при этом Германия собирается заплатить России миллиарды долларов за энергоносители", - сказал он.

"И я спрашиваю, что случилось. Каким образом Германия платит огромное количество денег России при строительстве трубопровода? Это не хорошо", - сказал он, напомнив, что США тратят почти 4% ВВП на свои оборонные расходы. По версии американского лидера, благодаря ему "НАТО стала получать на миллиарды долларов больше".

Страны альянса на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года обязались под давлением США в течение 10 лет довести свои оборонные расходы до 2% ВВП. Вашингтон мотивировал эти требования так называемой российской угрозой, а также необходимостью европейских союзников "вносить больший вклад в обеспечение своей безопасности".

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.