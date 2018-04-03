Эрдоган: Турция может договориться с РФ по ряду проектов оборонной промышленности

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Турция может договориться с Россией и по другим проектам оборонной промышленности помимо закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил во вторник президент республики Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре.

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"Мы пришли к соглашению по теме С-400. Пока предпринимаются конкретные шаги по этой теме, мы также можем сотрудничать по другим вопросам касательно оборонной промышленности", - сказал он.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством - членом НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку систем С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.