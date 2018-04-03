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Трамп: США и страны Балтии работают над диверсификацией поставок энергоносителей

Экономика и бизнес
3 апреля, 21:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, апреля. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов заявил также, что, в частности, идет работа над расширением взаимодействия в области энергетической безопасности

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ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и страны Балтии работают над диверсификацией поставок энергоносителей в регион, в том числе за счет экспорта американского сжиженного природного газа. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии в Белом доме.

"Мы работаем над расширением нашего взаимодействия в области энергетической безопасности. Мы координируем наши усилия для диверсификации поставок энергоносителей в Прибалтике, в том числе за счет увеличения экспорта американского сжиженного природного газа", - сказал он, обратив внимание на то, что прибалтийские государства "становятся все более и более активными потребителями" СПГ.

Как отмечается в пояснительных документах Белого дома, распространенных по случаю визита лидеров прибалтийских государств в Вашингтон, меры в сфере энергобезопасности будут включать в себя "осуществление экспертной оценки для усовершенствования возможностей по предотвращению, выявлению, препятствованию и восстановлению" тех или иных объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших "от враждебных кибератак", а также "предоставление технической поддержки для проектов, направленных на диверсификацию" поставок энергоносителей.

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