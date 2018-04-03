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Вице-премьер Турции назвал проект АЭС "Аккую" самым крупным за всю историю страны

Экономика и бизнес
3 апреля, 22:16 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, апреля. /ТАСС

Ранее президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии начала строительства атомной электростанции

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АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Проект по строительству атомной электростанции "Аккую" является крупнейшим за всю историю Турции. Об этом, как сообщает телеканал TRT, заявил во вторник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко во время церемонии открытия строительства гидротехнических сооружений АЭС "Аккую", 14 апреля 2015 года

АЭС "Аккую". Досье

"Сегодня для Турции исторический день. Этот проект [строительства АЭС "Аккую"] является самым крупным проектом в истории нашей республики", - сказал он.

Ранее во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии начала строительства атомной электростанции. Турецкий лидер при этом отметил, что этот проект "является символом сотрудничества между странами, а также показателем уровня этого сотрудничества".

АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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