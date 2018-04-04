Туроператоры ожидают решения Росавиации по "Саратовским авиалиниям"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Туроператоры ждут решения Росавиации по результатам проверки "Саратовских авиалиний", которая в конце марта ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании до 27 апреля. Об этом говорится во вторник в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В настоящее время турбизнес внимательно следит за развитием ситуации. Туроператоры готовы к оперативной замене перевозчика в чартерных цепочках (время до июня еще есть), однако призывают все-таки дождаться официального решения Росавиации", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что прекращение работы авиакомпании может затронуть интересы туристов в трех городах России и двух федеральных перевозчиков. В частности, речь идет о программах туроператоров "НТК Интурист" и Mouzenidis Travel из регионов.

Ранее сообщалось, что руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил гендиректору авиакомпании "Саратовские авиалинии" Алексею Вахромееву добровольно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта из-за "безответственного отношения" к безопасности полетов. Письмо о добровольном аннулировании основного документа, дающего право на выполнение полетов, направлено после проверки компании, чей самолет с 71 человеком на борту разбился в феврале после взлета из Домодедово.

Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

После катастрофы Ространснадзор провел внеплановую проверку "Саратовских авиалиний" и аэропорта Домодедово.