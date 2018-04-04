АКРА: ключевая ставка ЦБ РФ может опуститься ниже 6% к 2021 году

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Ключевая ставка ЦБ РФ может опуститься с текущих 7,25% до 6% в 2020 году и до 5,75% в 2021 году, говорится в обновленном макропрогнозе Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА).

При этом после 2021 года ключевая ставка, по оценкам АКРА, продолжит снижаться и в 2022 году достигнет 5,5% годовых. В текущем году эксперты агентства ожидают снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. с текущего значения, до 6,75% годовых, а в 2019 году еще на 50 б.п., до 6,25% годовых.

"Мы ожидаем снижения уровня ключевой ставки до уровня 6% и, возможно, чуть ниже на горизонте прогноза (до 2022 года - прим. ред.). Дополнительное понижающее давление на нее может оказать завершение периода профицита структурной ликвидности и перемещение коротких рыночных ставок в верхнюю часть коридора процентных инструментов ЦБ", - говорится в макропрогнозе АКРА.

Совет директоров регулятора 23 марта принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,25%. Банк России также продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году, сообщалось в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

В прогнозе агентства также отмечается, что новое бюджетное правило и снижение расходов госбюджета создает стимулы для роста частных инвестиций в здравоохранение и образование в России.

При этом структурные стимулы для роста инвестиций присутствуют почти во всех крупных отраслях, полагают эксперты АКРА. "Шесть основных драйверов включают в себя ожидаемый рост конкретных внутренних или внешних рынков, возможность для конкуренции с импортом, возможность или необходимость снижения издержек, изношенность мощностей и обязательства перед государством", - говорится в маропрогнозе.

По прогнозу АКРА, реальный прирост инвестиций в основной капитал в годовом выражении составит 3,7% в 2018 году, 3,1% в 2019 году, 2,7% в 2020 году, 2,6% в 2021 году и 2,9% в 2022 году.

"Отсутствие значимого роста доли инвестиций в ВВП, возможно, объясняется "мозаичностью" конъюнктурной привлекательности отраслей. За исключением транспортно-логистического сектора инвестиции могут сдерживать низкая наблюдаемая рентабельность, либо повышенный риск, либо неочевидные перспективы роста", - говорится в макропрогнозе агентства.