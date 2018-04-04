СМИ: Канада и США могут достигнуть договоренности по NAFTA в ближайшее время

ОТТАВА, 4 апреля. /ТАСС/. Принципиальная договоренность о заключении нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой и США может быть достигнута в ближайшие несколько недель. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на информированный канадский источник высокого ранга, знакомый с текущей ситуацией.

"Американцы сейчас более позитивны [в переговорном процессе], чем когда-либо за последние восемь месяцев [что продолжаются консультации]", - сказал он, отметив, что "принципиальная договоренность может быть достигнута в ближайшие недели".

Косвенно это подтверждает имеющаяся у CBC информация о том, что глава МИД Канады Христя Фриланд на этой неделе прибудет в Вашингтон для проведения встречи с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

28 марта главный переговорщик от Канады Стив Верхул заявил, что заключение нового договора по NAFTA затормозилось из-за позиции США по ряду аспектов, касающихся автомобильной отрасли. В частности, Соединенные Штаты хотят, чтобы на их рынок поставлялись автомобили, сделанные в Канаде и Мексике, в которых не менее 50% американских компонентов, но это не устраивает канадцев и мексиканцев. Ранее в том же месяце министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль заявил, что Мексике и Канаде "нужно быть готовым жить с NAFTA без США".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. 5 марта в Мехико завершился седьмой раунд трехсторонних консультаций, восьмой состоится в Вашингтоне в ближайшее время, но точных сроков пока не сообщается.