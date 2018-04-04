РФ обсудила с Венесуэлой возможность добычи там золота и алмазов

ТАСС, 4 апреля. Россия обсудила с Венесуэлой возможность добычи золота, алмазов и различных минералов в этой южноамериканской стране. Такую информацию обнародовал во вторник министр экологического развития горнорудной промышленности Венесуэлы Виктор Кано по итогам второго дня заседания двусторонней межправительственной комиссии.

"Мы обсуждали возможность того, что они [российские компании] будут добывать здесь минералы - прежде всего, алмазы - и золото. Это очень важно для развития технологий, а также нужно российской промышленности. Кроме того, мы говорили о поставках оборудования, необходимого [нашей] горнодобывающей промышленности. В России есть компании, которые производят такие технологические средства", - отметил глава ведомства, видеозапись выступления которого размещена в Twitter.

Заседание двусторонней межправительственной комиссии открылось в понедельник в Каракасе. С российской стороны в переговорах принимает участие заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев, с венесуэльской - вице-президент по вопросам экономики и финансов Уильмар Кастро Сотельдо. Он также занимает пост министра сельского хозяйства и земель.