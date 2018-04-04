Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ обсудила с Венесуэлой возможность добычи там золота и алмазов

Экономика и бизнес
4 апреля, 1:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Также речь шла о поставках оборудования, необходимого для горнодобывающей промышленности южноамериканской страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 апреля. Россия обсудила с Венесуэлой возможность добычи золота, алмазов и различных минералов в этой южноамериканской стране. Такую информацию обнародовал во вторник министр экологического развития горнорудной промышленности Венесуэлы Виктор Кано по итогам второго дня заседания двусторонней межправительственной комиссии.

"Мы обсуждали возможность того, что они [российские компании] будут добывать здесь минералы - прежде всего, алмазы - и золото. Это очень важно для развития технологий, а также нужно российской промышленности. Кроме того, мы говорили о поставках оборудования, необходимого [нашей] горнодобывающей промышленности. В России есть компании, которые производят такие технологические средства", - отметил глава ведомства, видеозапись выступления которого размещена в Twitter.

Заседание двусторонней межправительственной комиссии открылось в понедельник в Каракасе. С российской стороны в переговорах принимает участие заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев, с венесуэльской - вице-президент по вопросам экономики и финансов Уильмар Кастро Сотельдо. Он также занимает пост министра сельского хозяйства и земель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
2
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
3
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
4
В Турции завершился первый день переговоров Путина и Эрдогана
5
"Алмаз-Антей" опроверг данные, что радары РФ могли не засечь сбившую Boeing MH17 ракету
6
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
7
В США вынесли первый приговор по "делу РФ"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости