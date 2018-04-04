США обнародовали список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести пошлины

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала во вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. Как отмечается в распространенном заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах, "это является ответом США на недобросовестную торговую практику, к которой прибегает Китай".

В перечень на 45 страницах включено 1300 наименований различной продукции, в том числе из таких сфер, как аэрокосмическая, информационные и коммуникационные технологии, робототехника, машиностроение, судостроение и морская техника, разработка и производство современного железнодорожного оборудования, транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии, электрогенерирующее оборудование, сельскохозяйственная техника, фармацевтические препараты.

"Трамп объявил в марте, что США введут пошлины на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет $50 млрд, и предпримут другие действия в ответ на проводимую Китаем политику принуждения американских компаний к передаче их технологий и интеллектуальной собственности китайским предприятиям", - говорится в заявлении.

В аппарате представителя США на торговых переговорах подчеркнули, что, согласно требованиям действующего законодательства, все "заинтересованные стороны должны представить к 11 мая в письменной форме свои соображения" по поводу предлагаемого введения дополнительных пошлин с тем, чтобы 15 мая были проведены публичные слушания. Контрдоводы по итогам слушаний необходимо представить к 22 мая.

Торговые меры в отношении КНР

Трамп уже неоднократно заявлял, что ему не нравится гигантский внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. Во вторник он вновь отметил, выступая перед журналистами в Белом доме, что с большим уважением относится к председателю КНР Си Цзиньпину, но у США "есть проблема с Китаем". "Они [Пекин] создали торговый дефицит, это не то, с чем мы смогли бы жить, мы будем вести переговоры с Китаем", - добавил президент.

Он подписал 22 марта меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Пекина. Глава государства поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Меморандум был подготовлен после того, как Лайтхайзер уведомил президента об итогах расследования о предположительном нарушении Китаем прав на интеллектуальную собственность американских компаний.

Пекин отвергает предъявляемые обвинения. Со 2 апреля Китай ввел пошлины в размере до 25% на 128 наименований импортируемых из США товаров, в том числе на фрукты и свинину. Этой мерой Пекин ответил на введение США дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия.

Эксперты опасаются, что две страны находятся на пороге торговой войны, которая поставит под угрозу экономический рост во всем мире.