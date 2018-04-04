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Венесуэла намерена закупать у России автозапчасти для "КамАЗов" за криптовалюту петро

Экономика и бизнес
4 апреля, 3:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Также сообщается, что Каракас обсудил с Москвой возможность отмены таможенных пошлин между двумя странами

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ТАСС, 4 апреля. Венесуэла обсуждает возможность покупки у России автозапчастей для автомобилей "КамАЗ" за криптовалюту петро. Об этом заявил во вторник министр внешней торговли и иностранных инвестиций южноамериканской республики Хосе Вьельма Мора по итогам второго дня заседания двусторонней межправительственной комиссии в Каракасе.

Глава ведомства сообщил, что участники встречи обсудили сотрудничество венесуэльской стороны с компанией "КамАЗ" "в том, что касается приобретения запчастей, покрышек и аккумуляторов, а также сборки этих автомобилей" в Венесуэле и рассмотрения форм оплаты, в которые включается "оплата с помощью петро", национальной венесуэльской криптовалюты. Его слова приводит государственное информационное агентство Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Министр также рассказал, что Венесуэла обсудила с РФ возможность отмены таможенных пошлин между двумя странами. 

"Я также говорил с заместителем министра промышленности и торговли России [Олегом Рязанцевым] о том, что Венесуэла могла бы... иметь нулевые таможенные пошлины [с Россией]", - цитирует AVN.

"Мы ведем переговоры о том, чтобы нашим предпринимателям и инвесторам была доступна законодательная база для ведения хорошего бизнеса, который приумножает богатства и создает наследие для всех венесуэльцев", - добавил Вьельма Мора.

Он также предположил, что Россия заинтересована в импорте из Венесуэлы таких продуктов, как сталь, алюминий, цветы, кофе, какао, товары из текстиля и обувь.

Заседание двусторонней межправительственной комиссии открылось в понедельник в Каракасе. С российской стороны в переговорах принимает участие заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев, с венесуэльской - вице-президент по вопросам экономики и финансов, министр сельского хозяйства и земель Уильмар Кастро Сотельдо.

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